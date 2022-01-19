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Минздрав: экспорт медуслуг вырос на 20%
Источник материала: ОНТ
Минздрав подводит итоги прошлого года. Экспорт медуслуг вырос на 20% и принес стране более 40 миллионов долларов.
И это – несмотря на различные ковидные ограничения. За помощью в Беларусь всё чаще едут иностранцы. География стран расширяется. Больше всего востребованы услуги кардиологов, онкологов и стоматологов.
Рост экспорта дал возможность обновить материально-техническую базу учреждений, и построить новые – к примеру, кардио-хирургический центр в Могилеве.
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Минздрав подводит итоги прошлого года. Экспорт медуслуг вырос на 20% и принес стране более 40 миллионов долларов. И это – несмотря на различные ковидные...
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