Минздрав: экспорт медуслуг вырос на 20%

Источник материала: ОНТ

Минздрав подводит итоги прошлого года. Экспорт медуслуг вырос на 20% и принес стране более 40 миллионов долларов.

И это – несмотря на различные ковидные ограничения. За помощью в Беларусь всё чаще едут иностранцы. География стран расширяется. Больше всего востребованы услуги кардиологов, онкологов и стоматологов.

Рост экспорта дал возможность обновить материально-техническую базу учреждений, и построить новые – к примеру, кардио-хирургический центр в Могилеве.

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