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Минздрав: экспорт медуслуг вырос на 20%

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав: экспорт медуслуг вырос на 20%

Минздрав подводит итоги прошлого года. Экспорт медуслуг вырос на 20% и принес стране более 40 миллионов долларов.   

И это – несмотря на различные ковидные ограничения. За помощью в Беларусь всё чаще едут иностранцы. География стран расширяется. Больше всего востребованы услуги кардиологов, онкологов и стоматологов. 

Рост экспорта дал возможность обновить материально-техническую базу учреждений, и построить новые – к примеру, кардио-хирургический центр в Могилеве.

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Теги: Могилев
 
 
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Минздрав подводит итоги прошлого года. Экспорт медуслуг вырос на 20% и принес стране более 40 миллионов долларов.    И это – несмотря на различные ковидные...
 
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