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Ученые заметили огромный астероид, который скоро может столкнуться с Землей
Источник материала: ОНТ
Ученые сообщили об огромном астероиде, который может столкнуться с нашей планетой уже в следующем году. Об этом
Согласно размещенным данным на сайте Центра по изучению объектов, астероид 2022 AE1 по размеру можно сравнить с размером гипотетического «Тунгусского метеорита» – он около 70 метров.
Астероид движется со скоростью 19,83 километра в секунду. Из-за полнолуния последнюю неделю объект не виден.
Небесное тело получило один балл по туринской шкале.
По данным ученых, потенциальное столкновение может произойти 4 июля 2023 года. Специалисты считают, что вероятность столкновения – один к 1700.
Фото: pixabay
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Ученые сообщили об огромном астероиде, который может столкнуться с нашей планетой уже в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию...
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