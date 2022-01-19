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Ученые заметили огромный астероид, который скоро может столкнуться с Землей

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые заметили огромный астероид, который скоро может столкнуться с Землей

Ученые сообщили об огромном астероиде, который может столкнуться с нашей планетой уже в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.

Согласно размещенным данным на сайте Центра по изучению объектов, астероид 2022 AE1 по размеру можно сравнить с размером гипотетического «Тунгусского метеорита» – он около 70 метров.

Астероид движется со скоростью 19,83 километра в секунду. Из-за полнолуния последнюю неделю объект не виден.

Небесное тело получило один балл по туринской шкале. 

По данным ученых, потенциальное столкновение может произойти 4 июля 2023 года. Специалисты считают, что вероятность столкновения – один к 1700.

Фото: pixabay

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Ученые сообщили об огромном астероиде, который может столкнуться с нашей планетой уже в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию...
 
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