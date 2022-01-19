«Предпринимателю, который думает, как выплатить зарплату, уже не до образования». Учредитель Academ.by — о том, зачем учиться MBA

Источник материала: ProBusiness

Как качественное бизнес-образование влияет на успех компании? Каким навыкам стремятся обучиться топ-менеджеры и как искать «окно возможностей» для реализации идей? Об этом мы поговорили с известным белорусским предпринимателем, учредителем и преподавателем обучающей компании Academ.by Дмитрием Дичковским .

«Образование ― это поддержка в трудные времена»

— Проект Аcadem.by запустился в очередной виток кризиса в мире и Беларуси. Многие компании закрылись, эмигрировали или потеряли часть прибыли. Уместно ли менеджеру думать о фундаментальном образовании в такие трудные времена?

— Если посмотреть на историю кризисов, которые происходили на постсоветском пространстве с 90-х годов, вы увидите, что мы постоянно живем в ожидании, что завтра будет лучше. А лучше не всегда получается. Когда постоянно находишься в условиях выживания, то начинаешь привыкать, воспринимаешь это как обычную среду для ведения бизнеса, как вариант нормы, и нет смысла откладывать жизнь на потом.

Поэтому отвечу ― да, уместно.

Это как в спорте ― у подготовленной команды больше шансов на успех.

Качественное образование ― хорошая поддержка в трудные времена. Буквально недавно наши наборы на такие программы, как General MBA и Executive MBA, показал, что со спросом все в порядке. Думающие люди всегда думают о будущем.

— Но остаются белорусские предприниматели и менеджеры, которые заняты мыслями далеко не о стратегическом развитии, а о том, как завтра выплатить зарплату. Что им может дать ваша компания?

— Если сегодня у предпринимателей превалируют мысли о том, как выплатить зарплату, то это следствие отсутствия мыслей о развитии в нужное время. Думаю, что представителям таких компаний действительно уже не до образования. Им нужны реструктуризация бизнеса и новое начало. К нам же приходят компании, которые хотят расти и развиваться и своевременно об этом задумались.

Наша платформа — как санаторий для healthy компаний. Мы не беремся лечить тех, кому пора на операцию.

— Переход в онлайн ― для вас это стало плюсом или минусом?

— Мы пришли к выводу, что живое общение трудно заменить ― high touch лучше hi-tech, особенно для образования высокого уровня и сложных комплексных программ для руководителей и собственников.

Оказалось, что Executive MBA очень сложно реализовывать онлайн. Его ценностями являются живое общение, незамедлительная обратная связь, групповая динамика, возможность выносить на обсуждение текущие вопросы развития своих компаний.

Онлайн-среда не является достаточно для этого стимулирующей. В ней отсутствует элемент privacy, какой возникает в учебной аудитории. Поэтому мы приняли решение, что обучение на Executive MBA будет организовано очно за исключением случаев, когда студент болеет или уезжает в командировку.





В General MBA примерно половину знаний можно успешно «оцифровать». Это оказалось возможным за счет реализации современного формата обучения, который еще называют Blended Learning (или смешанное обучение). Теория доступна онлайн, а на встречах ― практика и обсуждение изученного.

Этот формат дает возможность нашим студентам быть успешными одновременно и в учебном процессе, и в своей профессиональной деятельности.





«Наша платформа легко вошла бы в топ-10 бизнес-школ России»

— Платформа academ.by совсем молодая, запустилась в прошлом году. Что нужно знать о ней бизнес-сообществу?

— В первую очередь то, что опыт нашей команды в бизнес-образовании ― более 25 лет. У каждого из нас за плечами — тысячи обученных разным компетенциям менеджеров и предпринимателей. У нас назрела необходимость создать современную платформу, которая объединит тех, кто хочет развивать управленческие компетенции, и тех, кто может эту потребность удовлетворить — преподавателей, экспертов.

Academ.by — единственный платформенный образовательный ресурс в Беларуси для собственников, руководителей и управленцев. Наряду с этим у нас есть физические студии, оборудованные для видеоконференции, во всех областных центрах, чтобы совмещать онлайн-возможности с необходимостью живого общения. Любой онлайн-бизнес имеет физические локации. Так, у успешных E-commerce-проектов есть логистические центры, офисы, флагманские магазины. Так что наши студии — это своего рода флагманские магазины.



Фото предоставлено компанией Аcadem.by

— А как вы охарактеризуете белорусского потребителя?

— Чем требовательнее рынок, тем выше уровень сервиса. Белорусский рынок маленький и очень требовательный. Наша аудитория знает, чего хочет, и она воспитала в нас лучшие качества.

В России по-прежнему много образовательных продуктов, которые рассчитаны на неискушенную публику и преподают ей базовые вещи. Нашу аудиторию уже этим не удивишь. Она ждет от нас информации гораздо более высокого порядка с последовательным вовлечением слушателей в учебный процесс — то есть это не просто, например, набор маркетинговых инструментов, а сама методология передачи, усвоения и использования знаний на практике. Программа должна быть завязана на конкретные кейсы, подкреплена бизнес-симуляциями, сопровождаемыми правильными выводами.

— Но проекты, которые направлены на неискушенную публику, часто более ярко упакованы, стоят дешевле и длятся не так долго, как, например, Executive MBA…

— Да, но они растят нашу аудиторию. Это как в ритейле ― если на улице открывается новый магазин, то продажи увеличиваются у всех.

Растет количество людей, которые через легкий контент зреют до чего-то большего и однажды могут оказаться именно нашими клиентами.

Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что обладаешь набором оторванных друг от друга цитат, фраз, точек зрения, но не владеешь пониманием комплексной картины мира. Если просто читать энциклопедию, гением не станешь. В этом Academ.by и отличается от конкурентов. Мы даем студентам комплексное понимание, как управлять бизнесом.

— И все же эти конкуренты могут обогнать престижную бизнес-школу в своей гибкости, понимании ежеминутных трендов потребительского поведения… Что вы делаете, чтобы ваши образовательные программы оставались актуальными?

— Наши программы обновляются как айфоны — минимум на 50% каждый год. Мы следим за тем, что происходит в мире, а также в других бизнес-школах, например Сколково, Стокгольмской школе экономики, Варшавском университете.

— Как вы отбираете преподавателей в свою команду?

— Как говорится, финальная проверка только боем — на выступлении перед аудиторией. Помимо базовых скринингов, отзывов, CV, есть очень простой способ определения экспертности преподавателя ― пусть проведет хотя бы одно занятие. Новых преподавателей мы приглашаем выступить на бесплатных мероприятиях или краткосрочных курсах. С нами остается только часть самых достойных кандидатов.

Высший пилотаж ― обучать студентов программ MBA, работать со сложными кастомизированными программами под заказ конкретных компаний. Например, наши «ембавцы», как мы называем слушателей Executive MBA, очень прямолинейные. И требовательные. Естественный отбор работает моментально. Иногда приходит преподаватель грамотный, но он не в состоянии держаться перед такой аудиторией. Поэтому каждый преподаватель должен владеть одновременно двумя компетенциями — быть экспертом-практиком в том, что он преподает, и уметь донести это знание до своих слушателей.



Фото: thinktanks.by

«Мы учим задаваться вопросом „зачем?“»

— Как вы оцениваете результаты выпускников, отслеживаете ли их успехи?

— 65−75% наших выпускников серьезно меняют образ жизни. Это касается не только профессии, но и личной жизни, взаимоотношений с друзьями, принятия важных решений.

На программах МВА завязываются новые знакомства, у человека появляется когорта лояльных людей, с которыми можно посоветоваться и обсудить те вопросы, которые не всегда реально обсудить с родными и друзьями. А главное, человек начинает задавать себе вопрос: «Зачем?» Он начинает более философски относиться к своему предназначению.

— Стоимость программ МВА для нашего рынка не такая уж маленькая. Как быстро ваши выпускники окупают свои вложения?

— У каждого своя история. Но если бы программы не были окупаемы, у нас не было бы столько положительных кейсов и 50 наборов, тысячи выпускников.

— На вашей платформе сегодня большой выбор краткосрочных и долгосрочных программ. Как определиться, какую программу выбрать?

— Наши программы разбиты по разным уровням знаний, как в пирамиде Маслоу. Есть курсы базового уровня для специалистов, есть курсы для руководителей отделов, которые помогают человеку стать не только специалистом в определенной области, а приобрести лидерские и управленческие качества.

Верх пирамиды — программы для уже состоявшихся бизнесменов, которые помогают увидеть комплексную картину, как управлять компанией, становиться лучше, мотивировать и заряжать людей.

«Мало принять решение ― нужно принять его своевременно»

— Как вы сами продолжаете свое личное образование?

— К сожалению, конференции и мероприятия, которые я с удовольствием посещал на протяжении последних 20 лет, с 2020 года перешли в новый формат. С одной стороны, это проще — нажал кнопку и слушай в удобное время, но с другой стороны, степень вовлеченности и дискуссии, конечно, не та. Поэтому с нетерпением ожидаю возвращения возможностей путешествовать.

Два года мое личное образование заключается в прослушивании во время прогулок профессиональных аудиоматериалов и, конечно же, художественной литературы. За пять лет я прослушал раз в десять больше книг, чем прочел за предыдущие 35! Из последнего — слушал Веллера, Гумилева, Акунина. Они помогают понять природу многих событий, в их книгах много пересечений с тем, через что мы сейчас проходим.

Однако главным источником вдохновения и образования для меня остаются наши слушатели, выпускники, а также сотрудники компаний, с которыми мы работаем в рамках комплексных кастомизированных образовательных программ под заказ. Они заставляют думать, развиваться и всегда соответствовать.



Фото предоставлено компанией Аcadem.by

— Напоследок поделитесь наблюдением, какие управленческие навыки будут необходимы менеджерам и предпринимателям в 2022?

— Сегодня наших слушателей все больше интересуют компетенции, которые завязаны на «софт скиллс» — решение комплексных задач, лидерские качества и коммуникативные навыки, долгосрочное видение, инновационное мышление. Все, что связано с эффективностью работы в команде и поиском новых возможностей.

Я также наблюдаю, что многим менеджерам и предпринимателям не хватает системы принятия своевременных решений. Во многом она зависит от корпоративной системы ценностей. Если в компании она есть, то у руководителей появляется больше уверенности, скорость принятия решений возрастает. Они перестают бегать к СЕО по каждому вопросу, ведь система ценностей дает им однозначный ответ. Таким образом, от директивности («сделай то, сделай это») компания может перейти к предоставлению автономности сотрудникам.

Руководителю необходимо сформировать эту культуру в компании, научиться ее поддерживать и корректировать, а самому оставаться носителем компетентности и оптимизма.

CEO ― это тренер команды, задача которого не выдавать директивы, а формировать культуру и ценности, способствующие созданию оптимальной системы принятия решений на уровне руководителей.

— Для таких изменений может понадобиться не один год…

— Да, верно. Еще здесь нужно сказать об «окне возможностей» — это наиболее благоприятное время для принятия решения, чтобы добиться желаемого результата. Наши студенты часто задают вопрос, почему программы МВА в современном быстром мире длятся так долго — от 1,5 до 2 лет? И это ответ на ваш вопрос — МВА-программы нацелены прежде всего на изменение поведения нашего студента, а быстро, как вы сами заметили, это не происходит.

Иногда наше отношение к риску или другие факторы мешают принимать решение вовремя. Мы затягиваем, и у нас в очередной раз не получается. Отсюда вытекает еще один запрос для топ-менеджеров — как научиться увидеть «окна возможностей» и методично следовать своему пути с вовлечением всей команды.

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