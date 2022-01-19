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Бесправник сбил двух пешеходов в Мозыре

19.01.2022 13:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре бесправник сбил на переходе двух женщин-пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 18 января примерно в 16.40 на ул.Интернациональной райцентра. 55-летний водитель "Опеля", не имеющий водительского удостоверения, не предоставил преимущество и совершил наезд на двух женщин-пешеходов 49 и 61 лет. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В ДТП пешеходы получили различные травмы, женщин госпитализировали.

Всего же за минувшие сутки в Гомельской области в дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 5 человек, отметили в УГАИ.

Госавтоинспекторы призвали всех соблюдать правила дорожного движения, обдумывать наперед каждый маневр и быть предельно внимательными.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария случилась 18 января примерно в 16.40 на ул.Интернациональной райцентра. 55-летний водитель "Опеля", не имеющий водительского удостоверения, не предоставил...
 
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