Бесправник сбил двух пешеходов в Мозыре

Источник материала: БелТА

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре бесправник сбил на переходе двух женщин-пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 18 января примерно в 16.40 на ул.Интернациональной райцентра. 55-летний водитель "Опеля", не имеющий водительского удостоверения, не предоставил преимущество и совершил наезд на двух женщин-пешеходов 49 и 61 лет. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В ДТП пешеходы получили различные травмы, женщин госпитализировали.

Всего же за минувшие сутки в Гомельской области в дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 5 человек, отметили в УГАИ.

Госавтоинспекторы призвали всех соблюдать правила дорожного движения, обдумывать наперед каждый маневр и быть предельно внимательными.-0-