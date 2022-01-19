Источник материала: Myfin

Курсы валют на 19 января: курс доллара – 2.5945, курс евро – 2.9414, российский рубль – 3.3791" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642588262630591.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0069 рубля до 2.5945, что составило 0.27%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0624 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0075 (0.25%), на 19 января 2022 курс составил 2.9414. По итогам месяца евро вырос на 0.0731 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0084 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0585 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 49 684 700 17 424 700 27 153 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.54 – 2.59 рублей, курс продажи доллара 2.592 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 2.86 – 2.935 рублей, купить – 2.943 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей),

=76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей), EUR/USD =1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар),

=1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар), EUR/RUB =87.2 (87.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.