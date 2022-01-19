Курсы валют на 19 января: курс доллара 2.5945, курс евро 2.9414, российский рубль 3.3791

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0069 рубля до 2.5945,
что составило 0.27%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0624 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0075 (0.25%), на 19 января 2022 курс составил 2.9414. По итогам месяца
евро вырос на 0.0731 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0084 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0585 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
49 684 700
17 424 700
27 153 800
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.54 – 2.59 рублей, курс продажи доллара 2.592 – 2.64.
Евро можно было продать в диапазоне 2.86 – 2.935 рублей, купить – 2.943 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей),