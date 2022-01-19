Курсы валют на 20.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5945 0.0069 1 USD Евро 2.9414 -0.0075 1 EUR Российский рубль 3.3791 -0.0084 100 RUB Гривна 9.1252 0.0211 100 UAH Тенге 5.9418 0.0063 1000 KZT Юань 4.0867 0.0131 10 CNY

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