Участника банды Морозова приговорили к 15 годам лишения свободы

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19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вынесен приговор по уголовному делу в отношении участника банды Морозова, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Прокуратура Гомельской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Сергея Дербенева. Ему было инкриминировано совершение ряда преступлений против общественной безопасности, собственности, а также умышленного убийства с особой жестокостью двух и более человек для сокрытия другого преступления лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

Напомним, в составе банды под руководством Сергея Морозова, созданной для нападения на предприятия, предпринимателей, граждан, а также других противоправных действий, обвиняемый совершал преступления с конца 1980-х по август 2004 года. Он покинул Беларусь и скрывался в России. Фигуранта задержали во Владивостоке Приморского края. Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Беларуси о заключении под стражу и выдаче Сергея Дербенева 1967 года рождения для привлечения к уголовной ответственности.

С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда постановила обвинительный приговор. Сергей Дербенев признан виновным в инкриминированном убийстве.

"В период его совершения Дербеневым наказуемость таких деяний определялась УК Беларуси 1960 года, поэтому при решении вопроса о подлежащем назначению наказании учитывалась и обратная сила уголовного закона. Обвиняемому назначили максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обеспечено исполнение принципа неотвратимости ответственности. По иным составам преступлений производство по уголовному делу прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, что является нереабилитирующим основанием", - разъяснили службе информации прокуратуры области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-