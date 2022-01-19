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В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Сегодня в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. 


Это кадры встречи в аэропорту Борисполь. Политик прилетел обсудить с украинским руководством ситуацию на Донбассе. По мнению Москвы, она специально нагнетается американской стороной, запугивая мир неким надуманным вторжением России. 

После переговоров в Киеве у Блинкена еще две дипломатические поездки – в Берлин и Женеву. В Швейцарии намечена встреча с главой российского МИДа. Недавно в Женеве Москва и Вашингтон попытались обсудить гарантии безопасности в Восточной Европе. В Кремле эту встречу назвали неудачной.

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Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Сегодня в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.  Это кадры встречи в аэропорту Борисполь....
 
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