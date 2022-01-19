Зинедину Зидану предложили возглавить ФК «Пари Сен Жермен».

Источник материала: ОНТ

Зинедин Зидан может вновь заявить о себе в качестве тренера топовой футбольной команды – француз получил предложение от руководства «Пари Сен Жермен».

Стороны встречались уже несколько раз и близки к тому, чтобы начать сотрудничество. С лета прошлого года Зинедин Зидан без работы: тогда он по собственному желанию покинул «Реал», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов и два раза чемпионат Испании.

Если сделка состоится, Зидан сменит на посту главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Аргентинец планирует вернуться в английскую премьер-лигу.

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