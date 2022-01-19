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Психологи выяснили, какие фото публикуют готовые к длительным отношениям мужчины

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Психологи выяснили, какие фото публикуют готовые к длительным отношениям мужчины

Настроенные на длительные отношения мужчины на сайтах знакомств чаще сообщают о наличии домашних питомцев и детей, выкладывая соответствующие фото. Такой вывод сделали психологи из канадского Университета Святой Марии. Об этом специалисты рассказали в статье в журнале Evolutionary Psychological Science.

Исследователи изучили женские и мужские аккаунты на популярном в Канаде ресурсе для онлайн-знакомств. Пользователей рассортировали в зависимости от того, какой тип отношений они искали (длительные или краткосрочные). Был проведен анализ личной информации и фотографий канадцев.

Психологи сделали выводы, что искавшие длительных отношений мужчины чаще сообщали о наличии домашних питомцев и детей, у них были опубликованы снимки с ними. Женщины тоже сообщали о наличии детей, но делали это не так часто.

Исследователи отметили, что находящиеся на попечении у мужчины живые существа показывают, что он сможет заботиться и о будущей партнерше. Кроме того, подчеркивают психологи, собаки и дети требуют больших денежных вложений, поэтому они сигнализируют также и о материальном положении мужчины.

Фото: Pixabay

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Теги: знакомства
 
 
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Настроенные на длительные отношения мужчины на сайтах знакомств чаще сообщают о наличии домашних питомцев и детей, выкладывая соответствующие фото. Такой вывод...
 
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