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Психологи выяснили, какие фото публикуют готовые к длительным отношениям мужчины
Источник материала: ОНТ
Настроенные на длительные отношения мужчины на сайтах знакомств чаще сообщают о наличии домашних питомцев и детей, выкладывая соответствующие фото. Такой вывод сделали психологи из канадского Университета Святой Марии. Об этом специалисты рассказали в статье в журнале
Исследователи изучили женские и мужские аккаунты на популярном в Канаде ресурсе для онлайн-знакомств. Пользователей рассортировали в зависимости от того, какой тип отношений они искали (длительные или краткосрочные). Был проведен анализ личной информации и фотографий канадцев.
Психологи сделали выводы, что искавшие длительных отношений мужчины чаще сообщали о наличии домашних питомцев и детей, у них были опубликованы снимки с ними. Женщины тоже сообщали о наличии детей, но делали это не так часто.
Исследователи отметили, что находящиеся на попечении у мужчины живые существа показывают, что он сможет заботиться и о будущей партнерше. Кроме того, подчеркивают психологи, собаки и дети требуют больших денежных вложений, поэтому они сигнализируют также и о материальном положении мужчины.
Фото: Pixabay
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Настроенные на длительные отношения мужчины на сайтах знакомств чаще сообщают о наличии домашних питомцев и детей, выкладывая соответствующие фото. Такой вывод...
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