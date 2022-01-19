﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктория Азаренко победила Джилл Тайхман и прошла в третий круг Australian Open

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко победила Джилл Тайхман и прошла в третий круг Australian Open

Белорусские теннисистки продолжают выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В третий круг прошла Виктория Азаренко. Во втором матче белоруска встречалась с 34-й ракеткой мира — швейцарской теннисисткой Джилл Тайхман. Азаренко не составило особого труда разобраться с соперницей – 6:1, 6:2. 

В следующем раунде она встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее Виктория Азаренко дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские теннисистки продолжают выступление на Открытом чемпионате Австралии. В третий круг прошла Виктория Азаренко. Во втором матче белоруска встречалась с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресечен канал поставки мефедрона из России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by