Виктория Азаренко победила Джилл Тайхман и прошла в третий круг Australian Open

Источник материала: ОНТ

Белорусские теннисистки продолжают выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В третий круг прошла Виктория Азаренко. Во втором матче белоруска встречалась с 34-й ракеткой мира — швейцарской теннисисткой Джилл Тайхман. Азаренко не составило особого труда разобраться с соперницей – 6:1, 6:2.

В следующем раунде она встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее Виктория Азаренко дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

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