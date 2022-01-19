﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пресечен канал поставки мефедрона из России

19.01.2022 14:31 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки мефедрона из России. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Днем 16 января на площади Привокзальной в Минске наркоконтроль задержал 40-летнего мужчину. Он имел при себе несколько полимерных пакетиков с различными наркотиками и особо опасным психотропным веществом. Общий вес запрещенного товара составил более 100 г. Установлено, что около трех месяцев мужчина работал в России на виртуальный наркошоп: получал оптовые партии, фасовал их на съемной квартире и делал закладки в Москве и Химках", - рассказали в МВД.

По месту жительства в Минске у задержанного нашли фасовочные пакеты, электронные весы, изоленту и емкость с запрещенным веществом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурант проверяется на причастность к торговле психотропами в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По месту жительства в Минске у задержанного нашли фасовочные пакеты, электронные весы, изоленту и емкость с запрещенным веществом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области за распространение личных данных гособвинителя возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by