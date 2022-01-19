Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 января

Источник материала: ОНТ

Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности в четверг, 20 января. Об этом сообщили в Белгидромете.

Согласно прогнозам, в утреннее и дневное время по большей части страны и в столице будет наблюдаться сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В четверг ночью местами, утром и днем во многих частях страны пройдут кратковременные осадки в виде снега или мокрого снега, ожидается слабая метель. Специалисты предупреждают о гололедице на дорогах.

Ночью температура воздуха составит 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С.

Тяжелые погодные условия сохраняются в стране уже на протяжении недели из-за сильного или штормового ветра.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram