В Гродненской области за распространение личных данных гособвинителя возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело за распространение информации о частной жизни и персональных данных гособвинителя, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

В одном из деструктивных Telegram-каналов 6 января 2022 года появилась информация о частной жизни, а также персональные данные старшего прокурора отдела прокуратуры Гродненской области. Разглашение было связано с выполнением им служебных обязанностей. В частности, прокурорский работник поддерживал государственное обвинение по уголовному делу экстремистской направленности. Результаты разбирательств освещались на региональном телевидении.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 УК. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Гродненской области. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.-0-