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В Байконуре ввели режим повышенной боевой готовности из-за угрозы теракта
Источник материала: ОНТ
В Казахстане по-прежнему неспокойно. Под угрозой теракта оказался Байконур. В городе введен режим повышенной боевой готовности.
Это синий уровень. Он будет действовать15 суток – до полудня 3 февраля.
Информацию о терактах получили спецслужбы. Граждан призвали незамедлительно сообщать о возможных подозрительных ситуациях, следить за сообщениями администрации и местных СМИ, а также напоминать пожилым и детям о внимательности на улицах.
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В Казахстане по-прежнему неспокойно. Под угрозой теракта оказался Байконур. В городе введен режим повышенной боевой готовности. Это синий уровень. Он будет...
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