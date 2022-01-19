В Байконуре ввели режим повышенной боевой готовности из-за угрозы теракта

Источник материала: ОНТ

В Казахстане по-прежнему неспокойно. Под угрозой теракта оказался Байконур. В городе введен режим повышенной боевой готовности.





Это синий уровень. Он будет действовать15 суток – до полудня 3 февраля.

Информацию о терактах получили спецслужбы. Граждан призвали незамедлительно сообщать о возможных подозрительных ситуациях, следить за сообщениями администрации и местных СМИ, а также напоминать пожилым и детям о внимательности на улицах.

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