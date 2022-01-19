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В Байконуре ввели режим повышенной боевой готовности из-за угрозы теракта

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Байконуре ввели режим повышенной боевой готовности из-за угрозы теракта

В Казахстане по-прежнему неспокойно. Под угрозой теракта оказался Байконур. В городе введен режим повышенной боевой готовности. 


Это синий уровень. Он будет действовать15 суток – до полудня 3 февраля. 

Информацию о терактах получили спецслужбы. Граждан призвали незамедлительно сообщать о возможных подозрительных ситуациях, следить за сообщениями администрации и местных СМИ, а также напоминать пожилым и детям о внимательности на улицах.

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В Казахстане по-прежнему неспокойно. Под угрозой теракта оказался Байконур. В городе введен режим повышенной боевой готовности.  Это синий уровень. Он будет...
 
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