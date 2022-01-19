Сборная Беларуси обыграла австрияков, но выбыла из чемпионата Европы по гандболу

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч на чемпионате Европы.

Наша команда оказалась сильнее сборной Австрии. Встреча завершилась со счетом 29:26. Самым результативным игроком в составе сборной Беларуси стал Никита Вайлупов, который забросил 8 мячей. Для команды Юрия Шевцова эта победа стала единственной на турнире, команда заняла третье место в группе D. Но никакого значения это не имело – после двух поражений (от Германии и Польши) белорусы потеряли шансы на выход во второй раунд турнира. Борьбу за медали продолжат двенадцать сильнейших сборных.

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