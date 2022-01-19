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Сборная Беларуси обыграла австрияков, но выбыла из чемпионата Европы по гандболу

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси обыграла австрияков, но выбыла из чемпионата Европы по гандболу

Сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч на чемпионате Европы.

Наша команда оказалась сильнее сборной Австрии. Встреча завершилась со счетом 29:26. Самым результативным игроком в составе сборной Беларуси стал Никита Вайлупов, который забросил 8 мячей. Для команды Юрия Шевцова эта победа стала единственной на турнире, команда заняла третье место в группе D. Но никакого значения это не имело – после двух поражений (от Германии и Польши) белорусы потеряли шансы на выход во второй раунд турнира. Борьбу за медали продолжат двенадцать сильнейших сборных.  

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Сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч на чемпионате Европы. Наша команда оказалась сильнее сборной Австрии. Встреча завершилась со счетом 29:26....
 
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