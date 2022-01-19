Почему Путин в этом году решил не окунаться в прорубь на Крещение, рассказал Песков

Источник материала: ОНТ

В этом году Президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение. Такое решение принято в связи с эпидемиологическими условиями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли российские политики в прорубь.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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