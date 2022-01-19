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Почему Путин в этом году решил не окунаться в прорубь на Крещение, рассказал Песков
Источник материала: ОНТ
В этом году Президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение. Такое решение принято в связи с эпидемиологическими условиями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков,
Песков также подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли российские политики в прорубь.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В этом году Президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение. Такое решение принято в связи с эпидемиологическими условиями, заявил...
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