В московском Музее космонавтики открылась выставка побывавших на орбите кукол

Источник материала: ОНТ

Когда «Куклы – это не игрушки», а научный прибор. В московском Музее космонавтики – необычная выставка. Она рассказывает о маленьких фигурках, которые побывали на орбите. Их берут с собой в полет экипажи не только, как воспоминание о доме, но и, как индикатор невесомости.

Эра космических кукол началась с матрешки, которая побывала на орбите в 62-ом году. Она принадлежала дочери друга Сергея Королева и была на корабле «Восток-3» вместе с космонавтом Андрияном Николаевым. Здесь же легендарный мишка-космонавт-талисман Олимпиады-80. Он посетил станцию «Салют-6», где были белорусы Петр Климук и Владимир Ковалёнок. До этого игрушка прошла конкурс и даже «врачебный осмотр», чтобы материалы не навредили экипажу. На выставке также – последователь мишки, уже из современности – талисман чемпионата мира по футболу 18-го года – волк Забивака. А наш земляк Олег Новицкий в качестве индикатора невесомости брал с собой в корабль бегемотика в тельняшке, собственную плюшевую копию и героя мультфильма котенка Гав. Они – в домашней коллекции космонавта. А вот индикатор актрисы Юлии Пересильд, которую Олег Новицкий возвращал на землю в составе кино-экипажа- вязаный Галчонок – сейчас уже в музее.

Отдельная часть выставки – авторские куклы мастеров со всего мира. 46-ть кукольников представили работы в разных техниках и из разных материалов. Они создали образы конструкторов и теоретиков космонавтики, героев любимых фильмов, мультсериалов и литературных произведений. Здесь есть игрушечные Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Маленький принц со своим Лисом и другие космические легенды.

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