В Беларуси 19 января отмечают День спасателя

Источник материала: ОНТ

Праздник Крещения в Беларуси совпадает с Днем спасателя. Работников и ветеранов подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.

Они первыми приходят на помощь людям в беде, смело отвечают на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняют свой долг, доставляют гуманитарную помощь в страны, которые пострадали от катастроф и стихийных бедствий. И каждый раз проходят проверку на прочность с честью и достоинством. Президент выразил убеждение в том, что безопасность наших граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

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