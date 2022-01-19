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В Беларуси 19 января отмечают День спасателя

19.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси 19 января отмечают День спасателя

Праздник Крещения в Беларуси совпадает с Днем спасателя. Работников и ветеранов подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент. 

Они первыми приходят на помощь людям в беде, смело отвечают на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняют свой долг, доставляют гуманитарную помощь в страны, которые пострадали от катастроф и стихийных бедствий. И каждый раз проходят проверку на прочность с честью и достоинством. Президент выразил убеждение в том, что безопасность наших граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.  

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Праздник Крещения в Беларуси совпадает с Днем спасателя. Работников и ветеранов подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.  Они первыми...
 
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