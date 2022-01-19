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ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП с наездом на велосипедиста

19.01.2022 15:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

13 сентября 2021 года около 16.50 водитель автомобиля "КИА" двигался по ул.Тихой со стороны ул.Пионерской. При повороте налево в направлении пр.Победителей он совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть пр.Победителей на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться в Управление следственного комитета по Минску (ул. Первомайская, 7) и по телефонам 8 (017) 389-54-59 или 8 (017) 388-55-66.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября 2021 года около 16.50 водитель автомобиля "КИА" двигался по ул.Тихой со стороны ул.Пионерской. При повороте налево в направлении пр.Победителей он совершил...
 
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