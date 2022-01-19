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Задержан минчанин с 2 кг психотропов

19.01.2022 16:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали 29-летнего минчанина, работавшего на виртуальный наркомаркет. В своей квартире он хранил запрещенные вещества, которые распространял через тайники-закладки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

По месту жительства молодого человека было обнаружено около 1,4 кг мефедрона и 500 г альфа-PVP, весы, полимерные пакеты и изолента. Он пояснил, что занимается запрещенной деятельностью с октября 2021 года.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По месту жительства молодого человека было обнаружено около 1,4 кг мефедрона и 500 г альфа-PVP, весы, полимерные пакеты и изолента. Он пояснил, что занимается...
 
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