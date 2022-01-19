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Минчанин украл два сотовых телефона в магазине и продал на рынке

19.01.2022 16:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали 34-летнего минчанина, который украл два сотовых телефона в столичном магазине бытовой техники. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержанный пояснил, что прогуливался по торговому центру и зашел в магазин бытовой техники, где увидел незапертую витрину с мобильными телефонами. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, мужчина взял с витрины два мобильных телефона, которые спрятал в кармане брюк, после чего поспешил покинуть торговый объект. На следующий день похищенные телефоны минчанин реализовал на одном из столичных рынков за Br1200", - рассказали в ГУВД.

Известно, что задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сумма ущерба составила Br2 тыс. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
 
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