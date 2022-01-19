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Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

19.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Личное обязательство – такую меру пресечения Печерский суд Киева избрал для Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене. Он должен сдать паспорта для выезда за границу.

Еще два дня назад, после возвращения его из Варшавы и первого заседания, обвиняемый призвал своих сторонников поддержать его. И они пришли и накануне, и сегодня. От того так жарко у здания суда.

Участники установили бочки, в которых пытались разжечь костёр. В дело вмешалась полиция. Начались стычки. Силовики защищались от толпы слезоточивым газом. В эти минуты заседание продолжается. Петру Порошенко по обвинению в госизмене и финансировании терроризма грозит до 15 лет лишения свободы.  

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Личное обязательство – такую меру пресечения Печерский суд Киева избрал для Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене. Он должен сдать паспорта для выезда за...
 
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