Ветер сбивал с ног, выкатившийся со взлетной полосы самолет: непогода и происшествия в Минске

Источник материала: ОНТ

Обычно происшествия, когда дети выпадают из окон, случаются летом. Но на выходных ЧП произошло в Лельчицах. Полуторагодовалая девочка осталась без присмотра, открыла окно и упала с четвертого этажа. С многочисленными травмами сейчас она находится в реанимации. Желаем скорейшего выздоровления! А вам напоминаем: будьте внимательны и аккуратны! Не стоит становится героем сводки происшествий.

Порывы ветра сбивали с ног людей, сносили крыши и валили деревья. Разбушевавшуюся пятничную стихию белорусы, пожалуй, запомнят надолго. От нее пострадали около пятисот населенных пунктов. Сильнее всего ураган прошелся по столице, Минской и Могилевской областям. Синоптики объявили самый высокий – красный – уровень опасности. Местами скорость ветра достигала 32 метра в секунду.

В понедельник из-за сильного снегопада и метели в Национальном аэропорту Минск со взлетной полосы выкатился самолет. Инцидент произошел после успешного приземления воздушного судна, которое следовало из Ташкента в Минск. На борту находились 115 человек. К счастью, никто не пострадал. Самолет обследовали специалисты, он был в исправном состоянии. Из-за сложных погодных условий произошли небольшие изменения в работе воздушной гавани.

В столице на Немиге мужчина, который решил перейти на Остров слез по водоему, провалился под лед. Его хотела спасти девушка, но не смогла – попросту не хватило сил. Тогда к ней присоединился мужчина, и вдвоем у них, к счастью, получилось вытащить пострадавшего. К моменту приезда спасателей человек уже был на берегу.

В Минске 6-летняя девочка попала в реанимацию из-за зарядки для мобильного телефона, которая загорелась в розетке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили ребенка без сознания. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. Выяснилось, что в момент возгорания ребенок находился дома один.

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