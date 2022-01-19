Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску. Балерине грозит 15 суток ареста

Источник материала: ОНТ

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила пьяный дебош в самолете в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.

По словам бортпроводников, балерина находилась в самолете в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и находилась без маски.

На место прибыли сотрудники полиции. Их знаменитость также начала оскорблять.

На данный момент Волочковой грозит арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com

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