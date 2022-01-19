|
Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску. Балерине грозит 15 суток ареста
Источник материала: ОНТ
Российская балерина Анастасия Волочкова устроила пьяный дебош в самолете в аэропорту Шереметьево,
По словам бортпроводников, балерина находилась в самолете в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и находилась без маски.
На место прибыли сотрудники полиции. Их знаменитость также начала оскорблять.
На данный момент Волочковой грозит арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску. Балерине грозит 15 суток ареста
Российская балерина Анастасия Волочкова устроила пьяный дебош в самолете в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС. По словам бортпроводников, балерина находилась в...
|
Архив (Разное)