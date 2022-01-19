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В каких случаях белорусам нужно платить налог при продаже грибов, ягод и сельхозпродукции?
Источник материала: ОНТ
В Министерстве по налогам и сборам разъяснили, кому и в каких случаях нужно платить налоги за продажу сельхозпродукции, грибов и ягод,
Редакция Налогового кодекса, которая вступила в силу с 1 января, не подразумевает введение подоходного налога для всех физлиц, которые продают грибы, ягоды, а также продукты, выращенные на своем земельном участке.
То есть налогообложение производится только с суммы, которая превысила в течение года 200 БВ, в размере 10%.
Фото: Pexels
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В Министерстве по налогам и сборам разъяснили, кому и в каких случаях нужно платить налоги за продажу сельхозпродукции, грибов и ягод, передает БЕЛТА. Редакция...
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