Как лечат переломы и какие продукты нужны для быстрого срастания костей? Узнали у экспертов

Источник материала: ОНТ

Накануне Нового года 29 декабря Галина Ажель получила травму. Мокрый снег, сильный ветер, гололед – это и стало причиной неудачного падения. Галина признается, что собственная неосторожность и невнимательность также сыграли роль. Женщина незамедлительно обратилась в больницу. В итоге сложный перелом: оскольчатый, а также в лучевой и локтевой костях.

Галина Ажель: «Сразу же диагностировали такой достаточно сложный перелом. Мне сделали наркоз внутривенный, короткий и провели иммобилизацию. Но, к сожалению, оскольчатые переломы плохо поддаются лечению. Сделано было все очень красиво, на снимке красиво стояло. Но эта красота начала спадать, когда начал спадать отек и сдвинулся один из отломков».

У Галины появились жалобы на сильные боли и нарушения чувствительности. После осмотра врачи назначили необходимое лечение и госпитализировали пациентку.

Галина Ажель: «Доктор планирует делать операцию, ставить пластину специальную для связи этих костей и в последующем ее, наверное, будут доставать, когда все будет хорошо, когда срастется, вот такая методика лечения».

Как правило, для сращивания переломов разной локализации требуется определенное количество времени. Например, для ребер и фаланг пальцев необходимо около трех недель, а для лечения перелома плеча – не менее полутора месяцев. Но часто встречаются случаи, когда кости просто не срастаются. И причин для такой проблемы немало.

Владимир Малец, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Городской клинической больницы №6 г. Минска: «Первая – это несоблюдение пациентом рекомендаций врача. Второе – состояние иммобилизации костной ткани. Третье – это неправильно наложенная гипсовая повязка, т.е, некорректно выбранный метод лечения. Возникнуть может у пациентов всех возрастов, начиная от детей и заканчивая возрастными пациентами. Риск несращения с увеличением возраста, особенно после 60 лет, возрастает».

Кстати, самая большая опасность – неправильно сросшиеся околосуставные переломы, так как в итоге они приводят к грубому артрозу. Если внешне это выглядит не так страшно, то через несколько лет могут начаться проблемы в зоне перелома. Однако лечение патологии всегда оперативное.

Владимир Малец, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Городской клинической больницы №6 г. Минска: «Надо выполнить рентгенографию. В сомнительных случаях, если есть какие-то подозрения на несращение, то выполняется обычно компьютерная томография, которая практически 100% дает диагноз "несращение кости". Как правило, различные используют металлоконструкции, как неочаговые, так и различные виды костных пластик, постановка различных металлоконструкций, стрежни, пластины, бинты».

При медленном сращивании костей врачи рекомендуют добавить в свой рацион полезные продукты. Витамин D, который содержится в жирной рыбе, яйцах и кисломолочных продуктах, а также витамин С – его вы найдете во всех цитрусовых и киви.

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