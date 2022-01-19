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Как лечат переломы и какие продукты нужны для быстрого срастания костей? Узнали у экспертов
Источник материала: ОНТ
Накануне Нового года 29 декабря Галина Ажель получила травму. Мокрый снег, сильный ветер, гололед – это и стало причиной неудачного падения. Галина признается, что собственная неосторожность и невнимательность также сыграли роль. Женщина незамедлительно обратилась в больницу. В итоге сложный перелом: оскольчатый, а также в лучевой и локтевой костях.
У Галины появились жалобы на сильные боли и нарушения чувствительности. После осмотра врачи назначили необходимое лечение и госпитализировали пациентку.
Как правило, для сращивания переломов разной локализации требуется определенное количество времени. Например, для ребер и фаланг пальцев необходимо около трех недель, а для лечения перелома плеча – не менее полутора месяцев. Но часто встречаются случаи, когда кости просто не срастаются. И причин для такой проблемы немало.
Кстати, самая большая опасность – неправильно сросшиеся околосуставные переломы, так как в итоге они приводят к грубому артрозу. Если внешне это выглядит не так страшно, то через несколько лет могут начаться проблемы в зоне перелома. Однако лечение патологии всегда оперативное.
При медленном сращивании костей врачи рекомендуют добавить в свой рацион полезные продукты. Витамин D, который содержится в жирной рыбе, яйцах и кисломолочных продуктах, а также витамин С – его вы найдете во всех цитрусовых и киви.
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Накануне Нового года 29 декабря Галина Ажель получила травму. Мокрый снег, сильный ветер, гололед – это и стало причиной неудачного падения. Галина признается, что...
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