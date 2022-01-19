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В Великобритании ищут монарха для управления островом и его 300-летним пабом

19.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании ищут монарха для управления островом и его 300-летним пабом

в Великобритании ищут монарха для управления островом и его 300-летним пабом. А еще замком XIV века. По традиции тому, кто пройдет собеседование, предложат заключить контракт на 10 лет. Документ предусматривает управление всем островом.

Кстати, коронация нового управляющего будет проходить здесь же, как раз-таки в древнем питейном заведении. По старинному обычаю, монарху, восседающему на троне с мечом в руках, выливают на голову алкоголь.

Поиск короля или королевы актуален до лета.


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в Великобритании ищут монарха для управления островом и его 300-летним пабом. А еще замком XIV века. По традиции тому, кто пройдет собеседование, предложат заключить...
 
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