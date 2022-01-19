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Как спасти себя, если провалились под лед? Прочитайте, это может вас спасти

19.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти себя, если провалились под лед? Прочитайте, это может вас спасти

19 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС Беларуси. Каждому из них нам хочется пожелать здоровья, мира и простого человеческого счастья! И поменьше вызовов. Например, тех, которые касаются безопасного поведения на замерзших водоемах, особенно когда погода так переменчива и заморозки чередуются с оттепелью.

Сегодня рассмотрим ситуацию уже случившейся беды. Если вы начали проваливаться, ухватиться за скользкий лед голыми руками практически невозможно. Здесь и пригодятся специальные шильды, отвертка или нож, которые мы уже вносили в обязательный список для зимней рыбалки.

Если же ничего из этого нет, широко раскиньте руки в стороны, избавьтесь от лишнего груза и ни в коем случае не паникуйте, в ледяной воде человек может продержаться около 10 минут. И громко зовите на помощь.

Обломайте хрупкую кромку льда вокруг себя. И пробуйте выбраться в направлении берега. Аккуратно заползите телом на край ледяной коры, а затем осторожно вытаскивайте сначала одну ногу, потом — другую. Медленно отползайте от опасного места и ни в коем случае не вставайте на ноги: лед проломится снова.

Если же вы увидели, как человек ушел под лед, не медлите и вызывайте спасателей! А до их приезда по возможности сами окажите помощь. Подбирайтесь к пострадавшему ползком, широко расставив руки и ноги. Протяните ему шарф, длинную палку или куртку, и помогите выбраться наружу.

Уже на берегу снимите с пострадавшего мокрую одежду и помогите согреться. И помните, помощь всегда рядом. Единый номер службы спасения – 112.

И уделите особое внимание детям. Запретите им любые игры на водоеме и вблизи него. И если вы увидели даже чужого ребенка на льду, не оставайтесь равнодушными. Обязательно сделайте ему замечание.

Подробнее – в видеоинформации.


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19 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС Беларуси. Каждому из них нам хочется пожелать здоровья, мира и простого человеческого счастья! И...
 
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