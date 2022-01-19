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ГПК: вооруженные польские военнослужащие дважды зашли на территорию Беларуси

19.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГПК: вооруженные польские военнослужащие дважды зашли на территорию Беларуси

Вооруженные польские военнослужащие дважды зашли на территорию Республики Беларусь. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Факт нарушения государственной границы был зафиксирован камерами видеонаблюдения в белорусском пункте пропуска Козловичи. Сообщается, что вечером 18 января вооруженный польский военнослужащий зашел на белорусскую территорию на 20 метров. После этого он вернулся обратно.

Через несколько часов на том же участке польский военнослужащий нарушил границу Беларуси повторно. После он снова вернулся в Польшу.

Фото: скриншот видео ГПК Беларуси

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Вооруженные польские военнослужащие дважды зашли на территорию Республики Беларусь. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного...
 
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