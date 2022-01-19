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Как переубедить человека, который уверен в своей невезучести? Отвечает психолог

19.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как переубедить человека, который уверен в своей невезучести? Отвечает психолог

Если вы считаете себя не очень везучим человеком, то должны знать эту историю. В 2012 году жители небольшого городка в Испании участвовали в лотерее. Сумма розыгрыша была баснословной, почти миллиард долларов. В итоге в игре победили все жители кроме одного.

По поводу невезения поговорили с психологом, Павлом Зыгмантовичем. Ему пришел вопрос от зрительницы ОНТ Елизаветы, которая пишет, что ее муж считает себя очень невезучим человеком и говорит, что он магнит для неприятностей.

Елизавета спрашивает у психолога, возможно ли мужа как-то в этом переубедить.

Подробнее – в видеоматериале.


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Если вы считаете себя не очень везучим человеком, то должны знать эту историю. В 2012 году жители небольшого городка в Испании участвовали в лотерее. Сумма розыгрыша...
 
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