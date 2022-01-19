Как переубедить человека, который уверен в своей невезучести? Отвечает психолог

Источник материала: ОНТ

Если вы считаете себя не очень везучим человеком, то должны знать эту историю. В 2012 году жители небольшого городка в Испании участвовали в лотерее. Сумма розыгрыша была баснословной, почти миллиард долларов. В итоге в игре победили все жители кроме одного.

По поводу невезения поговорили с психологом, Павлом Зыгмантовичем. Ему пришел вопрос от зрительницы ОНТ Елизаветы, которая пишет, что ее муж считает себя очень невезучим человеком и говорит, что он магнит для неприятностей.

Елизавета спрашивает у психолога, возможно ли мужа как-то в этом переубедить.

Подробнее – в видеоматериале.





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