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Белорус Алексей Протас помог«Вашингтону» обыграть «Виннипег» в чемпионате НХЛ
Источник материала: ОНТ
Третью шайбу в чемпионате НХЛ забросил белорусских хоккеист Алексей Протас.
В очередном матче «Вашингтон» встречался с «Виннипегом». Игра завершилась в овертайме, когда хоккеисты «Вашингтона» забросили решающую шайбу и счёт стал — 4:3. Вклад в победу внёс и Алексей Протас: в активе белоруса – третья шайба в ворота соперников. На площадке он провёл чуть больше 12 минут и был признан второй звездой матча. Главный тренер «Вашингтона» на послематчевой пресс-конференции высоко оценил игру Алексея Протаса.
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Третью шайбу в чемпионате НХЛ забросил белорусских хоккеист Алексей Протас. В очередном матче «Вашингтон» встречался с «Виннипегом». Игра завершилась в...
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