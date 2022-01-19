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Белорус Алексей Протас помог«Вашингтону» обыграть «Виннипег» в чемпионате НХЛ

19.01.2022 16:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Алексей Протас помог«Вашингтону» обыграть «Виннипег» в чемпионате НХЛ

Третью шайбу в чемпионате НХЛ забросил белорусских хоккеист Алексей Протас.

В очередном матче «Вашингтон» встречался с «Виннипегом». Игра завершилась в овертайме, когда хоккеисты «Вашингтона» забросили решающую шайбу и счёт стал — 4:3. Вклад в победу внёс и Алексей Протас: в активе белоруса – третья шайба в ворота соперников. На площадке он провёл чуть больше 12 минут и был признан второй звездой матча. Главный тренер «Вашингтона» на послематчевой пресс-конференции высоко оценил игру Алексея Протаса.

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Третью шайбу в чемпионате НХЛ забросил белорусских хоккеист Алексей Протас. В очередном матче «Вашингтон» встречался с «Виннипегом». Игра завершилась в...
 
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