Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему

Источник материала: ProBusiness





Shop.mts.by стал лучшим на престижном международном конкурсе «Выбор года 2021» в номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров». О его популярности говорят и данные продаж. Мы проанализировали предпочтения наших клиентов в прошлом году — и вот, что удалось узнать.

За 2021 год на сайте интернет-магазина МТС было оформлено около 200 тысяч заказов. По сравнению с 2020 годом количество покупок выросло почти в 3 раза. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользовались более 6 тысяч покупателей.

Самыми популярными моделями смартфонов в 2021 году были:

Топ 5 популярных компаний-производителей смартфонов:

Традиционно чаще всего заказывали смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Клиенты выбирали более чем из 1,5 тысяч различных товаров в интернет-магазине.

В 2021 году ассортимент интернет-магазина МТС существенно расширился. Кроме привычных девайсов в продаже появились вещи для создания «умного» дома : роботы-пылесосы, «умные» электрочайники, розетки, лампочки, датчики окружающей среды и движения, а также многое другое.

Рекордное количество продаж за 2021 год в интернет-магазине МТС было зафиксировано с 27 по 29 декабря. Большой популярностью в эти дни пользовались не только смартфоны и планшеты. На подарки активно разбирали в том числе смарт-часы, «умные» колонки и роботы-пылесосы.





Топ 10 популярных покупок в самые «горячие» дни 2021 года:

Одна из причин популярности интернет-магазина МТС — это постоянное наличие большого количества акционных предложений на разные группы товаров. Самыми востребованными были — «Удачная покупка» , «Смарт-устройства» , «Самым любимым» .