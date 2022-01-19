﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему

19.01.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему

Shop.mts.by стал лучшим на престижном международном конкурсе «Выбор года 2021» в номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров». О его популярности говорят и данные продаж. Мы проанализировали предпочтения наших клиентов в прошлом году — и вот, что удалось узнать.

За 2021 год на сайте интернет-магазина МТС было оформлено около 200 тысяч заказов. По сравнению с 2020 годом количество покупок выросло почти в 3 раза. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользовались более 6 тысяч покупателей.

Самыми популярными моделями смартфонов в 2021 году были:

  1. Apple iPhone 11
  2. Samsung Galaxy A52
  3. Xiaomi Redmi 9T
  4. Xiaomi Redmi Note 10S
  5. Apple iPhone SE (2020)

Топ 5 популярных компаний-производителей смартфонов:

  1. Xiaomi
  2. Apple
  3. Samsung
  4. Huawei
  5. Honor

Традиционно чаще всего заказывали смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Клиенты выбирали более чем из 1,5 тысяч различных товаров в интернет-магазине.

В 2021 году ассортимент интернет-магазина МТС существенно расширился. Кроме привычных девайсов в продаже появились вещи для создания «умного» дома: роботы-пылесосы, «умные» электрочайники, розетки, лампочки, датчики окружающей среды и движения, а также многое другое.

Рекордное количество продаж за 2021 год в интернет-магазине МТС было зафиксировано с 27 по 29 декабря. Большой популярностью в эти дни пользовались не только смартфоны и планшеты. На подарки активно разбирали в том числе смарт-часы, «умные» колонки и роботы-пылесосы.

Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему

Топ 10 популярных покупок в самые «горячие» дни 2021 года:

  1. Смартфон Apple iPhone 13
  2. Смартфон Samsung Galaxy A52
  3. Смартфон Xiaomi Redmi 9T
  4. Смартфон Apple iPhone 11
  5. Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop
  6. Планшет Samsung Galaxy Tab A7 LTE
  7. Ноутбук Honor MagicBook M15 космический серый
  8. Смарт-часы Huawei Watch GT 3
  9. Смарт-часы Apple Watch SE 44
  10. Колонка портативная Новая Яндекс. Станция Мини

Одна из причин популярности интернет-магазина МТС — это постоянное наличие большого количества акционных предложений на разные группы товаров. Самыми востребованными были — «Удачная покупка», «Смарт-устройства», «Самым любимым».

Интернет-магазин МТС работает круглосуточно. Покупатели активно оформляют онлайн-рассрочки без первого платежа, проверка доступности которых осуществляется в течение 10 минут. Широкий географический охват и быстрая доставка (заказ приходит в любую точку Беларуси в течение 1−2 дней) позволяют сделать услуги shop.mts.by максимально доступными. А статус авторизованного реселлера обеспечивает оперативное появление новинок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Shop.mts.by стал лучшим на престижном международном конкурсе «Выбор года 2021» в номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров». О его...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП с наездом на велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by