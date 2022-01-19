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Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему
19.01.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Shop.mts.by стал лучшим на престижном международном конкурсе
За 2021 год на сайте интернет-магазина МТС было оформлено около 200 тысяч заказов. По сравнению с 2020 годом количество покупок выросло почти в 3 раза. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользовались более 6 тысяч покупателей.
Самыми популярными моделями смартфонов в 2021 году были:
Топ 5 популярных компаний-производителей смартфонов:
Традиционно чаще всего заказывали смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Клиенты выбирали более чем из 1,5 тысяч различных товаров в интернет-магазине.
В 2021 году ассортимент
Рекордное количество продаж за 2021 год в интернет-магазине МТС было зафиксировано с 27 по 29 декабря. Большой популярностью в эти дни пользовались не только смартфоны и планшеты. На подарки активно разбирали в том числе смарт-часы, «умные» колонки и роботы-пылесосы.
Топ 10 популярных покупок в самые «горячие» дни 2021 года:
Одна из причин популярности интернет-магазина МТС — это постоянное наличие большого количества акционных предложений на разные группы товаров. Самыми востребованными были —
Интернет-магазин МТС работает круглосуточно. Покупатели активно оформляют
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Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином в Беларуси на конкурсе «Выбор года 2021». Рассказываем почему
Shop.mts.by стал лучшим на престижном международном конкурсе «Выбор года 2021» в номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров». О его...
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