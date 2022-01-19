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Стали известны участники группового раунда ЧЕ по гандболу
Источник материала: ОНТ
Предварительный раунд на чемпионате Европы по гандболу завершен. Впереди – групповой турнир, куда пробились 12 команд.
Теперь участники разделены на две группы – по шесть команд в каждой. В группе А сыграют Дания, Франция, Исландия, Нидерланды, Хорватия и Черногория. В группу B попали сборные Германии, Испании, России, Норвегии, Швеции и Польши.
Основной раунд пройдёт с 20 по 26 января. А 30 января станут известны победители и медалисты Евро-2022 (финал и матч за третье место сыграют в Будапеште). Действующими чемпионами Европы, напомним, являются испанцы.
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Предварительный раунд на чемпионате Европы по гандболу завершен. Впереди – групповой турнир, куда пробились 12 команд. Теперь участники разделены на две группы –...
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