Метель, сильный ветер и гололед. Прогноз погоды на 20 января

Источник материала: ОНТ

В этом январе частые вторжения атлантических циклонов сопровождаются резкими колебаниями атмосферного давления и сильным порывистым ветром. Такая же погода ожидается в ближайшие дни.

20 января по периферии обширного циклона, центр которого расположен над Балтийским морем, в Беларусь продолжат поступать относительно теплые воздушные массы с Западной Европы. Будет пасмурно, с порывистым ветром, осадками. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В четверг облачно. Ночью и утром по северо-западу, днем во многих районах снег. Местами гололед, на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый, утром и днем на большей части страны метель.

Температура утром – от 0°C по западу до -3°C по восточной половине. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от +1°C в юго-западных районах до -2°C в северо-восточных.

К вечеру температура на большей части страны до -2°C.

В последующие два дня погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, который смещается с Финского залива. Ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет кратковременный снег. На дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер северо-западный порывистый, временами сильный порывистый, метель. Температура воздуха ночью -3…-8°C, при прояснениях до -10°C, днем от +1°C по западу до -7°C по востоку.

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