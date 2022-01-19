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Что такое ринит и как его лечить? Это нужно знать каждому

19.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что такое ринит и как его лечить? Это нужно знать каждому

Ринит – воспаление слизистой оболочки полости носа, которое сопровождается ухудшением носового дыхания, снижением обоняния и головной болью. Хотя всем это заболевание известно как насморк.

Кстати, интересный факт – в древние времена считалось, что форма носа выражает характер человека. Наиболее властными были греки и римляне с удлиненным и волевым носом.

Как лечить ринит? Давайте разбираться. Симптоматика ринита зависит от стадии развития заболевания.

Подробнее – в видеоинформации.



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Ринит – воспаление слизистой оболочки полости носа, которое сопровождается ухудшением носового дыхания, снижением обоняния и головной болью. Хотя всем это...
 
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