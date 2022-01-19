МИД Беларуси: заявления США об агрессии России в сторону Украины – набор фантазий и страшилки

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал, что заявления со стороны США о том, что Россия готовит план по размещению ядерных сил на территории Беларуси с целью угрозы, это набор фантазий и страшилок, передает РИА «Новости».

Предметом спора стало заявление некоего американского представителя госдепартамента США в ходе телефонного брифинга с журналистами. По словам последнего, изменение Конституции в Беларуси может поспособствовать размещению ядерных сил России на территории республики, что будет означать потенциальную угрозу для Украины с севера.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram