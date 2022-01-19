МОДНЫЙ ОБЗОР. Как носить пиджаки с широкими плечами

Источник материала: ОНТ

Кто-то из великих из мира моды однажды сказал: женская одежда – это живопись, а мужская – скульптура. Ну, это точно касается классики. И сегодня мы расскажем об истории появления пиджаков и жакетов с широкими плечами.



Одежда с гипертрофированно широкими плечами считается символом женской борьбы за власть. А первой, кто начал носить вещи с подплечниками, стала Эльза Скиапарелли в 1930-х.



В 1950-х стал популярен ультраженственный силуэт – он заставил женщин забыть про power dressing на несколько десятилетий. Все изменилось в 1980-х: Джорджо Армани и Мюглер снова ввели в моду «широкоплечее вещи». В начале 80-х одежду с гипертрофированно широкими плечами носили Хиллари Клинтон и Маргарет Тэтчер, чтобы создать имидж сильной женщины. Позже к ним присоединилась и принцесса Диана, подчеркивая свой статус и значение.



Сейчас такая одежда называется «с мужского плеча» и девушки могут носить такие пиджаки и жакеты с чем угодно: джинсами, юбками, платьями. А если хотите подчёркнуто талию, используйте широкий или средней толщины ремень.

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