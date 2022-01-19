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МОДНЫЙ ОБЗОР. Как носить пиджаки с широкими плечами
Источник материала: ОНТ
Кто-то из великих из мира моды однажды сказал: женская одежда – это живопись, а мужская – скульптура. Ну, это точно касается классики. И сегодня мы расскажем об истории появления пиджаков и жакетов с широкими плечами.
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Кто-то из великих из мира моды однажды сказал: женская одежда – это живопись, а мужская – скульптура. Ну, это точно касается классики. И сегодня мы расскажем об...
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