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Где покататься на коньках в Минске? Обзор катков столицы

19.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где покататься на коньках в Минске? Обзор катков столицыМинске? Обзор катков столицы" class="one-news__figure-img">

Пока за окном морозы, надо успеть насладиться зимой. Пусть это будут все виды забав: от купания в проруби до катаний на коньках.

Последнее лучше практиковать в специально оборудованных для этого местах. Не забываем о безопасности на льду и совершенствуемся в технике пируэтов.

Выходите на коньки, наслаждайтесь катанием и этой прекрасной зимой в Минске. Обзор катков столицы – в видео.


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Теги: Минск
 
 
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Пока за окном морозы, надо успеть насладиться зимой. Пусть это будут все виды забав: от купания в проруби до катаний на коньках. Последнее лучше практиковать в...
 
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