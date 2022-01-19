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Где покататься на коньках в Минске? Обзор катков столицы
Источник материала: ОНТМинске? Обзор катков столицы" class="one-news__figure-img">
Пока за окном морозы, надо успеть насладиться зимой. Пусть это будут все виды забав: от купания в проруби до катаний на коньках.
Последнее лучше практиковать в специально оборудованных для этого местах. Не забываем о безопасности на льду и совершенствуемся в технике пируэтов.
Выходите на коньки, наслаждайтесь катанием и этой прекрасной зимой в Минске. Обзор катков столицы – в видео.
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Пока за окном морозы, надо успеть насладиться зимой. Пусть это будут все виды забав: от купания в проруби до катаний на коньках. Последнее лучше практиковать в...
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