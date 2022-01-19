В Беларуси вынесли приговор киллеру банды Морозова

Источник материала: ОНТ

Киллеру гомельской банды Морозова – 54-летнему Сергею Дербеневу – сегодня вынесли приговор. 17 лет он был в бегах. В декабре его экстрадировали из России.





Скрывался во Владивостоке по поддельному российскому паспорту. Суд признал его виновным в убийстве восьми человек.

Дербенёв – один из ближайших соратников Морозова – руководил службой безопасности банды. Его прямой задачей было устранение конкурентов. В подчинении были и другие киллеры, некоторые до сих пор в розыске. За «морозавцами» числятся десятки убийств. Самого главаря и его ближайших пособников еще в 2008 году приговорили к исключительной мере наказания.

Расстрел грозил и Дербенёву. Однако суд назначил 15 лет колонии усиленного режима.

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