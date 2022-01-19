﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси вынесли приговор киллеру банды Морозова

19.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси вынесли приговор киллеру банды Морозова

Киллеру гомельской банды Морозова – 54-летнему Сергею Дербеневу – сегодня вынесли приговор. 17 лет он был в бегах. В декабре его экстрадировали из России.


Скрывался во Владивостоке по поддельному российскому паспорту. Суд признал его виновным в убийстве восьми человек.

Дербенёв – один из ближайших соратников Морозова – руководил службой безопасности банды. Его прямой задачей было устранение конкурентов. В подчинении были и другие киллеры, некоторые до сих пор в розыске. За «морозавцами» числятся десятки убийств. Самого главаря и его ближайших пособников еще в 2008 году приговорили к исключительной мере наказания.

Расстрел грозил и Дербенёву. Однако суд назначил 15 лет колонии усиленного режима.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киллеру гомельской банды Морозова – 54-летнему Сергею Дербеневу – сегодня вынесли приговор. 17 лет он был в бегах. В декабре его экстрадировали из России. Скрывался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновники и предприниматели обсудили вопросы импортозамещения на совещании в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by