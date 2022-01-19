Массовые крещенские купания проходят по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

С верой и чистыми помыслами. Массовые Крещенский купания по всей стране. Морозами погода не пугает, поэтому в Гродно, например, у главной городской купели сегодня ожидают до пяти тысяч человек. Окунуться в крещенскую воду пришли целыми семьями – многие впервые.





По православной традиции, вода становится крещенской в Сочельник, сразу после молебна. В Гродно крещенские купания на озере Юбилейном. Более 10 лет это место считается главной купелью гродненцев. Накануне спасатели прорезали лед толщиной 15 сантиметров и для безопасности оборудовали место для купания понтонами. Переодеться можно в специальных палатках – согреться горячим чаем и солдатской кашей.

Температура воды и воздуха приблизительно одинаковая, +2°С. Желающих окунуться много, но опытные моржи говорят, что для благотворного здорового эффекта нужен большой перепад температур и настоящий крещенский мороз. Купели организованы в каждом районе Гродненской области. За безопасностью следят спасатели и медики. Врачи здоровый образ жизни приветствуют, но призывают быть бдительными и не надеяться только на чудесные свойства крещенской воды. Окунаться можно людям, у которых нет симптомов простуды и хронических заболеваний. Желательно после предварительного закаливания.

Подписывайтесь на нас в Telegram