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Как правильно праздновать Крещение? Включение: протоиерей Владимир Уваров, ключарь Минского Свято-Духова кафедрального собора

19.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно праздновать Крещение? Включение: протоиерей Владимир Уваров, ключарь Минского Свято-Духова кафедрального собора

В ночь с 18 на 19 января православные верующие уже начали отмечать Крещение. Еще вчера соблюдали однодневный пост, а сегодня уже с размахом отмечают этот святой праздник.

Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус в возрасте 30 лет крестился в водах реки Иордан. А сейчас в память об этом на водоемах сооружают купели, куда окунаются верующие.

Как же правильно провести этот праздник, расскажет протоиерей Владимир, ключарь Свято-Духова кафедрального собора. Кстати, считается, что если в этот день совершить благое дело, то сотворенное добро возвратится в многократном размере. Поэтому не скупитесь на добрые дела.

Подробнее – в видеоинформации.


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В ночь с 18 на 19 января православные верующие уже начали отмечать Крещение. Еще вчера соблюдали однодневный пост, а сегодня уже с размахом отмечают этот святой...
 
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