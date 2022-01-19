Чиновники и предприниматели обсудили вопросы импортозамещения на совещании в Минске

Источник материала: ОНТ

Продуктовая полка с белорусским товаром. В стране активно идет работа по импортозамещению.





Полки при этом не пустеют. Их насыщают белорусскими аналогами. Сыры, мясные деликатесы, молочная продукция – после введения с 1 января продовольственного эмбарго на ряд иностранных товаров отечественные производители переориентировались на внутренний рынок. Новинки представили на диалоговой площадке. Вопросы дальнейшего товаропродвижения, ассортимента и ускоренного импортозамещения обсуждали в столице представители министерств, ресторанного бизнеса, производители и 15 крупных торговых сетей.

На встрече – дегустация и мастер-классы от шефов. Готовили итальянскую пасту исключительно из белорусских продуктов, которые по качеству и цене не уступают импортным аналогам. Белорусские производители полностью обеспечивают внутренние потребности рынка и свободно экспортируют в соседние страны. Так, в прошлом году экспорт товаров вырос на 12% в страны СНГ, на 41% – в Китай, на столько же – в страны дальнего зарубежья.

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