﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту дискредитации Республики Беларусь

19.01.2022 17:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту дискредитации Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Согласно материалам дела неустановленное лицо в мессенджере Telegram распространило заведомо ложные сведения о том, что прокурор Могилевской области якобы 13 января 2022 года на совещании публично озвучил информацию, дискредитирующую деятельность государственных органов, а также о неединообразном применении закона, неравенстве граждан перед ним.

Сведения, указанные в мессенджере Telegram, не соответствуют действительности, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ст.369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неустановленное лицо в мессенджере Telegram распространило заведомо ложные сведения о том, что прокурор Могилевской области якобы 13 января 2022 года на совещании...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Таких я называю — „25 лет в торговле“»: как грамотно провести инвентаризацию при помощи Excel
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by