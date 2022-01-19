Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту дискредитации Республики Беларусь

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту дискредитации Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Согласно материалам дела неустановленное лицо в мессенджере Telegram распространило заведомо ложные сведения о том, что прокурор Могилевской области якобы 13 января 2022 года на совещании публично озвучил информацию, дискредитирующую деятельность государственных органов, а также о неединообразном применении закона, неравенстве граждан перед ним.

Сведения, указанные в мессенджере Telegram, не соответствуют действительности, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ст.369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-