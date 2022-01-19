Резиденты ПВТ вошли в рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты Парка высоких технологий вошли в рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

"Компании - резиденты Парка высоких технологий, занимающиеся разработкой мобильных приложений и игр, показали отличные результаты в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021, подготовленного американским аналитическим агентством App Annie", - рассказали в ПВТ.

Так, приложение для женского здоровья компании Flo Health, которая в 2021 году привлекла $50 млн инвестиций и увеличила свою стоимость до $800 млн, заняло 5-е место по количеству глобальных загрузок и 6 место по расходам пользователей.

Молодая компания FreePlay занимается разработкой игр для мобильных устройств. Она недавно преодолела отметку в 500 млн глобальных загрузок благодаря гиперказуальным проектам Join Clash 3D и Count Masters. По итогам 2021 года первый вошел в десятку топовых игр по числу скачиваний в мире, а второй - в топ-10 по скачиваниям в США и Великобритании.

Белорусская SayGames оказалась на 4-й строчке в мире среди компаний с наибольшим числом установок. В десятку лучших геймдев-студий с самыми быстрорастущими играми по пользовательским тратам попали Playtika и Playrix с центрами разработки в Минске.

Данные исследования были получены в результате комплексного анализа 17 различных сегментов рынка в 30 странах. В отчете отражены основные тенденции рынка мобильных приложений, предпочтения пользователей за прошедший год, а также наиболее вероятный сценарий развития индустрии в 2022 году.-0-