Переговоры России с НАТО, США и ОБСЕ провалились? Мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Целая серия переговоров по линии США-Россия, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Изначальная жесткость позиций сторон, отсутствие намерения что-то уступать. Все цитируют фразу Сергея Лаврова «Запад зарвался». И очевидно, что цели переговоров не достигнуты, НАТО не собирается возвращаться в рамки 1997-го года и намерен использовать Украину так, как считает нужным.

И Беларуси ведь это тоже касается. 30 тысяч офицеров и солдат Войска Польского на наших границах никуда не делись. И еще 8-10 тысяч солдат США. В понедельник у Президента обсуждали совместное оперативное учение Беларуси и России. К чему готовиться странам и чем все это может закончиться?

Об этом и не только в ток-шоу «ОбъективНо» на ОНТ говорили приглашенные эксперты: председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, а также председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Подробнее смотрите в видео.





Подписывайтесь на нас в Telegram