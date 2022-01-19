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Переговоры России с НАТО, США и ОБСЕ провалились? Мнения экспертов

19.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переговоры России с НАТО, США и ОБСЕ провалились? Мнения экспертов

Целая серия переговоров по линии США-Россия, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Изначальная жесткость позиций сторон, отсутствие намерения что-то уступать. Все цитируют фразу Сергея Лаврова «Запад зарвался». И очевидно, что цели переговоров не достигнуты, НАТО не собирается возвращаться в рамки 1997-го года и намерен использовать Украину так, как считает нужным. 

И Беларуси ведь это тоже касается. 30 тысяч офицеров и солдат Войска Польского на наших границах никуда не делись. И еще 8-10 тысяч солдат США. В понедельник у Президента обсуждали совместное оперативное учение Беларуси и России. К чему готовиться странам и чем все это может закончиться?

Об этом и не только в ток-шоу «ОбъективНо» на ОНТ говорили приглашенные эксперты: председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, а также председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Подробнее смотрите в видео.


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Целая серия переговоров по линии США-Россия, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Изначальная жесткость позиций сторон, отсутствие намерения что-то уступать. Все цитируют...
 
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