Пса застукали во время кражи корма и сняли реакцию на видео. Не смеяться невозможно, посмотрите сами!

Источник материала: ОНТ

Хозяйка двух собак Куджо и Каи собирает миллионы лайков на видео со своими питомцами, но этот ролик стал самым популярным за все время!

Девушка подошла сзади к прожорливому питомцу, который нашел запасы кормов, и громко его окликнула. Пес, испугавшись от неожиданности, выплюнул весь корм и поджав хвост убежал.

Видео набрало более 30 млн просмотров и больше 4 млн лайков.

Пользователи поделились своей реакцией на ролик в комментариях: «Я не могу перестать смотреть это», «Остановите мой смех!», «Ахаха, никогда не видела такого».





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