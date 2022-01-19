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Пса застукали во время кражи корма и сняли реакцию на видео. Не смеяться невозможно, посмотрите сами!
Источник материала: ОНТ
Хозяйка двух собак Куджо и Каи собирает миллионы лайков на видео со своими питомцами, но этот ролик стал самым популярным за все время!
Девушка подошла сзади к прожорливому питомцу, который нашел запасы кормов, и громко его окликнула. Пес, испугавшись от неожиданности, выплюнул весь корм и поджав хвост убежал.
Видео набрало более 30 млн просмотров и больше 4 млн лайков.
Пользователи поделились своей реакцией на ролик в комментариях: «Я не могу перестать смотреть это», «Остановите мой смех!», «Ахаха, никогда не видела такого».
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Пса застукали во время кражи корма и сняли реакцию на видео. Не смеяться невозможно, посмотрите сами!
Хозяйка двух собак Куджо и Каи собирает миллионы лайков на видео со своими питомцами, но этот ролик стал самым популярным за все время! Девушка подошла сзади к...
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