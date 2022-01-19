|
Кто спланировал миссию ОДКБ в Казахстане и почему госпереворот все-таки не удался?
Источник материала: ОНТ
Эхо событий в Казахстане продолжает разноситься по миру несмотря на то, что страна уже приходит в себя. Миротворческая миссия международных сил ОДКБ завершена. По оценкам большинства экспертов проведена и завершена блестяще. Казахстанские силовики тысячами задерживают причастных к погромам и бесчинствам. Попытка госпереворота в стране не удалась. Можно ли сказать, что это произошло благодаря ОДКБ и правда ли, что эта миссия была спланирована? Узнаем мнение экспертов.
Об этом в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ говорили председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.
Подробности – в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эхо событий в Казахстане продолжает разноситься по миру несмотря на то, что страна уже приходит в себя. Миротворческая миссия международных сил ОДКБ завершена. По...
|
Архив (Разное)