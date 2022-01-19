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Кто спланировал миссию ОДКБ в Казахстане и почему госпереворот все-таки не удался?

19.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто спланировал миссию ОДКБ в Казахстане и почему госпереворот все-таки не удался?

Эхо событий в Казахстане продолжает разноситься по миру несмотря на то, что страна уже приходит в себя. Миротворческая миссия международных сил ОДКБ завершена. По оценкам большинства экспертов проведена и завершена блестяще. Казахстанские силовики тысячами задерживают причастных к погромам и бесчинствам. Попытка госпереворота в стране не удалась. Можно ли сказать, что это произошло благодаря ОДКБ и правда ли, что эта миссия была спланирована? Узнаем мнение экспертов.

Об этом в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ говорили председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Подробности – в видео.


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Эхо событий в Казахстане продолжает разноситься по миру несмотря на то, что страна уже приходит в себя. Миротворческая миссия международных сил ОДКБ завершена. По...
 
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