Кто спланировал миссию ОДКБ в Казахстане и почему госпереворот все-таки не удался?

Источник материала: ОНТ

Эхо событий в Казахстане продолжает разноситься по миру несмотря на то, что страна уже приходит в себя. Миротворческая миссия международных сил ОДКБ завершена. По оценкам большинства экспертов проведена и завершена блестяще. Казахстанские силовики тысячами задерживают причастных к погромам и бесчинствам. Попытка госпереворота в стране не удалась. Можно ли сказать, что это произошло благодаря ОДКБ и правда ли, что эта миссия была спланирована? Узнаем мнение экспертов.

Об этом в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ говорили председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Подробности – в видео.





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