Погиб актер Гаспар Ульель, который снимался в фильме «Ганнибал: Восхождение»

Источник материала: ОНТ

37-летний французский актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте «Розьер» на юге Франции, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента актера.

Актер катался на лыжах и в результате несчастного случая получил травму, несовместимую с жизнью. По некоторым данным, он столкнулся с другим лыжником. Когда на место прибыли спасатели, Ульель был уже без сознания. Затем актера на вертолете доставили в Университетский больничный центр города Гренобль.

Гаспар Ульель знаменит по таким картинам, как «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Это всего лишь конец света».

Фото: depositphotos.com

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