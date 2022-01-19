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Погиб актер Гаспар Ульель, который снимался в фильме «Ганнибал: Восхождение»

19.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погиб актер Гаспар Ульель, который снимался в фильме «Ганнибал: Восхождение»

 37-летний французский актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте «Розьер» на юге Франции, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента актера.

Актер катался на лыжах и в результате несчастного случая получил травму, несовместимую с жизнью. По некоторым данным, он столкнулся с другим лыжником. Когда на место прибыли спасатели, Ульель был уже без сознания. Затем актера на вертолете доставили в Университетский больничный центр города Гренобль.

Гаспар Ульель знаменит по таким картинам, как «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Это всего лишь конец света». 

Фото: depositphotos.com

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 37-летний французский актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте «Розьер» на юге Франции, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента актера....
 
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