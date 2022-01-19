|
Погиб актер Гаспар Ульель, который снимался в фильме «Ганнибал: Восхождение»
Источник материала: ОНТ
37-летний французский актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте «Розьер» на юге Франции, об этом сообщило агентство
Актер катался на лыжах и в результате несчастного случая получил травму, несовместимую с жизнью. По некоторым данным, он столкнулся с другим лыжником. Когда на место прибыли спасатели, Ульель был уже без сознания. Затем актера на вертолете доставили в Университетский больничный центр города Гренобль.
Гаспар Ульель знаменит по таким картинам, как «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Это всего лишь конец света».
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летний французский актер Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте «Розьер» на юге Франции, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента актера....
|
Архив (Разное)