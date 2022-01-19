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Главный тренер команды «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун и форвард Тимофей Поролев встретились с учениками 59-й школы Минска

19.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главный тренер команды «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун и форвард Тимофей Поролев встретились с учениками 59-й школы Минска

Начало года для баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» проходит без полноценной игровой практики – матчи с «Астаной» и «Енисеем» организаторы перенесли.

Воспользовавшись паузой, главный тренер команды Ростислав Вергун и форвард Тимофей Поролёв встретились с учениками 59-й школы столицы. Спортсмены рассказали про свой путь от первых бросков до больших побед. Детям вручили памятные подарки и провели автографсессию.

Вполне возможно, кто-то из ребят поддержит «Цмоков» на домашней игре с «Зенитом» 17 февраля. А ближайший матч, в Перми против «Пармы», минчане сыграют 6 февраля. В этих встречах на площадку выйдет новичок команды, американский форвард Ди Куинн Лэйк.

Всего в Единой Лиге ВТБ «Цмокам» осталось провести 11 матчей. В турнирной таблице наш клуб занимает 11-е место, в плей-офф, напомним, выйдут 8 лучших команд. 

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Теги: Минск
 
 
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Начало года для баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» проходит без полноценной игровой практики – матчи с «Астаной» и «Енисеем» организаторы перенесли....
 
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